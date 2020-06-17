2020-06-17T12:06:53+03:00
Происшествия

Семерых крымчан осудили за подделку документов для иностранцев

Преступники вину признали и даже раскаялись
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Семерым организаторам незаконной миграции иностранцев в Крым Красногвардейский районный суд вынес приговор, сообщили в пресс-службе суда.

Дело возбудили по материалам УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Четверо россиян, а также граждане Узбекистана, Киргизии и Украины с сентября 2018 по май 2019 года приобретали поддельные штампы служебного миграционного учета МВД и искали клиентов, которым были нужны поддельные отрывные части бланков уведомлений. На сайте бесплатных объявлений группа преступников распространяла информацию об оказании услуг иностранцам, назначали им встречу и продавали фальшивые документы.

Чаще всего документы приобретали иностранцы, у которых истек или близился к завершению законный срок временного пребывания в России. Сумма услуги варьировалась от 2 до 5 тысяч рублей, деньги преступники делили между собой.

Подсудимые вину признали и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Служители Фемиды учли это и четверым назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы, а троим 3 года лишения свободы. Вместе с тем суд признал возможным условный срок со штрафом в размере 100 тысяч рублей для всех подсудимых.

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В Крыму осудили мошенников, подделывавших документы.Видео УФСБ по РК и Севастополю

ИСТОЧНИК KP.RU

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