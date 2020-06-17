Семерых крымчан осудили за подделку документов для иностранцев
Семерым организаторам незаконной миграции иностранцев в Крым Красногвардейский районный суд вынес приговор, сообщили в пресс-службе суда.
Дело возбудили по материалам УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Четверо россиян, а также граждане Узбекистана, Киргизии и Украины с сентября 2018 по май 2019 года приобретали поддельные штампы служебного миграционного учета МВД и искали клиентов, которым были нужны поддельные отрывные части бланков уведомлений. На сайте бесплатных объявлений группа преступников распространяла информацию об оказании услуг иностранцам, назначали им встречу и продавали фальшивые документы.
Чаще всего документы приобретали иностранцы, у которых истек или близился к завершению законный срок временного пребывания в России. Сумма услуги варьировалась от 2 до 5 тысяч рублей, деньги преступники делили между собой.
Подсудимые вину признали и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Служители Фемиды учли это и четверым назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы, а троим 3 года лишения свободы. Вместе с тем суд признал возможным условный срок со штрафом в размере 100 тысяч рублей для всех подсудимых.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
В Крыму осудили мошенников, подделывавших документы.Видео УФСБ по РК и Севастополю
ИСТОЧНИК KP.RU