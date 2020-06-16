Ремонт и строительство дорог Крыма отдали трем избранным компаниям

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:21:19+03:00

Все подряды будут отдавать трем фирмам

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Ближайшие полтора года подрядчиками капитального ремонта всех дорог Крыма будут три компании, которые определило правительство России.

Если быть точнее, то капительным ремонтом крымских дорог будут заниматься только АО «ВАД», АО «Центродорстрой» и ГУП «Крымавтодор».

Также этим компаниям отдадут под ремонт искусственные дорожные сооружения, а также элементы улично-дорожной сети.

Компаниям разрешено привлекать субподрядчиков, но при условии выполнении ими лично не менее 40% обязательств.

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ИСТОЧНИК KP.RU