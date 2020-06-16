2020-06-16T18:44:59+03:00
Политика

Губернатор Ростовской области раскритиковал собственную работу

Василий Голубев недоволен из-за закрывшихся предприятий в области
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Губернатор высказался в эфире телевизионной программы. Фото: архив "КП"Губернатор высказался в эфире телевизионной программы. Фото: архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев критично отнесся к последним годам своей работы. В канун выборов главы региона дал интервью в эфире телевизионной программы «О главном», сообщает КП-Ростов.

Голубев начал с положительного – рассказал о тех зонах развития, где возникли платформы для бизнеса: территория вокруг нового аэропорта, левый берег Дона, колоссальное дорожное строительство. Он упомянул о новой экономической области, которую должны сформировать в районе города Шахты.

Далее губернатор затронул отрицательные стороны своей работы. Так, он отметил закрытие ряда масштабных предприятий, которые серьезно поддерживали экономику области. К таким Голубев причислил несколько заводов в Таганроге, Новочеркасске, а также «Евродон», где производили индюшиное мясо в промышленных масштабах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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