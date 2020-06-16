В Севастополе не будет социальной столовой для бездомных. Пока

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:05:46+03:00

Несмотря на отказ от помещения, добровольцы проекта бросать не собираются и будут реализовывать в другом месте либо своими силами, либо при поддержке правительства города. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Проект будет реализован в другом месте

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Волонтеры Севастополя отказались организовывать столовую для социально незащищенных граждан на улице Генерала Жидилова, сообщает ForPost.

Несмотря на отказ от помещения, добровольцы не собираются бросать проект и будут реализовывать его в другом месте либо своими силами, либо при поддержке правительства города.

Власти заверили, что помогать будут, поскольку проблему бездомных надо решать общими силами, ища компромиссы и беря пример с других регионов.

Помещение волонтерам выделили этой весной, но жители микрорайона воспротивились этой идее и собрали почти 2 тысячи подписей «против».

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ИСТОЧНИК KP.RU