2020-06-16T19:05:46+03:00
Общество

В Севастополе не будет социальной столовой для бездомных. Пока

Проект будет реализован в другом месте
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Несмотря на отказ от помещения, добровольцы проекта бросать не собираются и будут реализовывать в другом месте либо своими силами, либо при поддержке правительства города.Несмотря на отказ от помещения, добровольцы проекта бросать не собираются и будут реализовывать в другом месте либо своими силами, либо при поддержке правительства города.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Волонтеры Севастополя отказались организовывать столовую для социально незащищенных граждан на улице Генерала Жидилова, сообщает ForPost.

Несмотря на отказ от помещения, добровольцы не собираются бросать проект и будут реализовывать его в другом месте либо своими силами, либо при поддержке правительства города.

Власти заверили, что помогать будут, поскольку проблему бездомных надо решать общими силами, ища компромиссы и беря пример с других регионов.

Помещение волонтерам выделили этой весной, но жители микрорайона воспротивились этой идее и собрали почти 2 тысячи подписей «против».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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