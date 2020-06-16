В Севастополе не будет социальной столовой для бездомных. Пока
Волонтеры Севастополя отказались организовывать столовую для социально незащищенных граждан на улице Генерала Жидилова, сообщает ForPost.
Несмотря на отказ от помещения, добровольцы не собираются бросать проект и будут реализовывать его в другом месте либо своими силами, либо при поддержке правительства города.
Власти заверили, что помогать будут, поскольку проблему бездомных надо решать общими силами, ища компромиссы и беря пример с других регионов.
Помещение волонтерам выделили этой весной, но жители микрорайона воспротивились этой идее и собрали почти 2 тысячи подписей «против».
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ИСТОЧНИК KP.RU