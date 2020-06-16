2020-06-16T19:32:07+03:00
Экономика

Крымский бюджет увеличили на 20 миллиардов рублей

Но дефицит все равно останется
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Предполагается, что доходная часть повысится на 20 миллиардов 653,7 миллионов рублей благодаря безвозмездным поступлениям.Предполагается, что доходная часть повысится на 20 миллиардов 653,7 миллионов рублей благодаря безвозмездным поступлениям.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымский бюджет увеличили более чем на 20 миллиардов рублей, сообщает Крымское информационное агентство. Изменения в закон «О бюджете» одобрили на внеочередном заседании Госсовета.

Предполагается, что доходная часть повысится на 20 миллиардов 653,7 миллиона рублей благодаря безвозмездным поступлениям. Их тоже станет больше на 20 миллиардов 661,1 миллиона рублей.

Снижение поступлений от Фонда содействия жилищно-коммунального хозяйства на переселении из аварийного жилья также повысит доход бюджета. Сумма на эти планы уменьшится на 7,4 миллиона рублей.

Изменения в бюджет на этот год внесли из-за трат на борьбу с коронавирусом. На все профилактические мероприятия ушло чуть больше 680 миллионов рублей.

Но, несмотря на повышение доходной части, дефицит составляет почти 5,5 миллиарда рублей. На 1 января 2021 года доля госдолга Крыма будет составлять 7% объема доходов бюджета, не учитывая безвозмездные поступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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