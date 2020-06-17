Погода в Крыму на 17 июня: переменная облачность и тепло до +30

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:28:00+03:00

На полуострове переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове действует штормовое предупреждение

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17 июня в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28-30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный днем 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.

В Керчи ясно. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 29-31°.

Температура морской воды в Феодосии 20°, Алуште 20°, Ялте 21°, в Севастополе 20-21°, Евпатории 22° и Черноморском 21°.

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ИСТОЧНИК KP.RU