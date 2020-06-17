В Крыму 14 новых случаев коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:15:14+03:00

Из них 9 в горбольнице Евпатории

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В Крыму выявлено 14 новых случаев коронавируса. Из них 9 в очаге инфекции в Евпаторийской городской больнице.

- 9 случаев в Евпаторийской горбольнице - 1 пациент и 8 медработников, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Всего в этом очаге выявлено 34 заболевших, из них 10 медработников и 24 пациента.

В связи со вспышкой инфекции на обсервацию закрыты терапевтическое, кардиологическое, хирургическое и реанимационное отделения Евпаторийской горбольницы.

Всего с начала эпидемического периода выявлено 575 положительных на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU