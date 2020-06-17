В Крыму 14 новых случаев коронавируса
В Крыму выявлено 14 новых случаев коронавируса. Из них 9 в очаге инфекции в Евпаторийской городской больнице.
- 9 случаев в Евпаторийской горбольнице - 1 пациент и 8 медработников, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Всего в этом очаге выявлено 34 заболевших, из них 10 медработников и 24 пациента.
В связи со вспышкой инфекции на обсервацию закрыты терапевтическое, кардиологическое, хирургическое и реанимационное отделения Евпаторийской горбольницы.
Всего с начала эпидемического периода выявлено 575 положительных на COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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