От коронавируса в Крыму скончался 80-летний пациент

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:25:10+03:00

В Крыму 18-я смерть от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Его смерть стала 18 в регионе

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В Крыму от коронавирусной инфекции скончался 80-летний пациент. Мужчина долгое время пребывал под наблюдением в реанимации.

- Вчера умер пациент 1939 года рождения, который находился в тяжелом состоянии в реанимации Симферопольской городской больницы №7, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - У него было множество сопутствующих хронических заболеваний.

Всего на лечении находятся 178 пациентов с коронавирусом. Из них 12 в тяжелом состоянии: 10 в реанимации горбольницы №7 Симферополя и 2 в горбольнице Евпатории. Половина подключены к аппаратам ИВЛ, половина получают кислородную поддержку.

Всего с начала эпидемического периода выявлено 575 положительных на COVID-19. 381 человек выписан с выздоровлением, 18 умерли в больницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU