2020-06-17T10:32:34+03:00
Общество

С украинской границы 69 человек отправились в обсерватор

Под медицинским наблюдением 2905 человек
Анна КИРИЕНКО
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В Крыму прибывших из-за границы изолируют в обсерватор на 14 днейВ Крыму прибывших из-за границы изолируют в обсерватор на 14 днейФото: Олег УКЛАДОВ
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В Крыму за сутки в обсерваторы направлено 130 человек. Из них половина — прибывшие с территории Украины.

- За сутки 69 человек с автомобильных пунктов пропуска направлены в обсерваторы,- сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Под медицинским наблюдением находятся 2905 человек, из них 1761 на дому и 287 в стационарах.

Всего с начала эпидемического периода выявлено 575 положительных на COVID-19. 381 человек выписан с выздоровлением, 18 умерли в больницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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