С украинской границы 69 человек отправились в обсерватор
В Крыму за сутки в обсерваторы направлено 130 человек. Из них половина — прибывшие с территории Украины.
- За сутки 69 человек с автомобильных пунктов пропуска направлены в обсерваторы,- сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
Под медицинским наблюдением находятся 2905 человек, из них 1761 на дому и 287 в стационарах.
Всего с начала эпидемического периода выявлено 575 положительных на COVID-19. 381 человек выписан с выздоровлением, 18 умерли в больницах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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