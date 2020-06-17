2020-06-17T11:22:21+03:00
Происшествия

Пьяная крымчанка пыталась зарезать родную мать

Дочь разозлили нравоучения родительницы
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
В полицию обратилась 58-летняя женщина с просьбой о помощи, рассказала, что ей угрожает родная дочь.В полицию обратилась 58-летняя женщина с просьбой о помощи, рассказала, что ей угрожает родная дочь.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Красноперекопском районе пьяная дочь с ножом напала на родную мать, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В полицию обратилась 58-летняя женщина с просьбой о помощи, рассказала, что ей угрожает родная дочь. Прибывший участковый застал 35-летнюю женщину с ножом, грозившейся напасть на мать. Сотрудник сумел выхватить у злоумышленницы холодное оружие.

Во время нападения дочь была пьяна. Причиной агрессии стали нотации родительницы, из-за которых нетрезвая женщина схватилась за нож и начала угрожать физической расправой родному человеку.

Также выяснилось, что ранее нападавшую уже привлекали к уголовное ответственности за избиение своего сожителя.

Против обвиняемой возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством. Ей грозит 2 года лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинский парламент отклонил запрет на продажу предприятий Северо-Крымского канала
Вчерашний ливень в Симферополе дал половину месячной нормы осадков
ФСБ задержала в Крыму члена банд Басаева и Хаттаба
Вышел в одних трусах и стал героем соцсети: В Интернете живо обсуждают фото мужчины из Ялты
На новой развязке трассы «Таврида» запустили движение
Дожди и жара: Какая погода ждет крымчан в ближайшие три дня
Семерых крымчан осудили за подделку документов для иностранцев
Жителям Алушты запретили пить воду из-под крана
Пьяная крымчанка пыталась зарезать родную мать
С украинской границы 69 человек отправились в обсерватор
От коронавируса в Крыму скончался 80-летний пациент
В Крыму 14 новых случаев коронавируса
Погода в Крыму на 17 июня: переменная облачность и тепло до +30
Крымский бюджет увеличили на 20 миллиардов рублей
В Севастополе не будет социальной столовой для бездомных. Пока
Губернатор Ростовской области раскритиковал собственную работу
Ремонт и строительство дорог Крыма отдали трем избранным компаниям