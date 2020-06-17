Пьяная крымчанка пыталась зарезать родную мать

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:22:21+03:00

В полицию обратилась 58-летняя женщина с просьбой о помощи, рассказала, что ей угрожает родная дочь. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Красноперекопском районе пьяная дочь с ножом напала на родную мать, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В полицию обратилась 58-летняя женщина с просьбой о помощи, рассказала, что ей угрожает родная дочь. Прибывший участковый застал 35-летнюю женщину с ножом, грозившейся напасть на мать. Сотрудник сумел выхватить у злоумышленницы холодное оружие.

Во время нападения дочь была пьяна. Причиной агрессии стали нотации родительницы, из-за которых нетрезвая женщина схватилась за нож и начала угрожать физической расправой родному человеку.

Также выяснилось, что ранее нападавшую уже привлекали к уголовное ответственности за избиение своего сожителя.

Против обвиняемой возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством. Ей грозит 2 года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU