2020-06-17T12:04:11+03:00
Общество

Жителям Алушты запретили пить воду из-под крана

Перед использованием воду нужно сливать не меньше 10 минут
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Жителям и гостям советуют запастись водой на сутки.Жителям и гостям советуют запастись водой на сутки.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Алуште и близлежащих поселках 17 июня проведут промывку и дезинфекцию водопроводных сетей. Жителям и гостям советуют запастись водой на сутки, сообщила в своем Facebook глава администрации Галина Огнева.

- Заостряем внимание, что 17 июня 2020 года вода водопроводной сети будет с повышенным содержанием хлора, использование воды для питьевых целей в этот период запрещается! – подчеркнула Огнева.

Также алуштинцев предупредили, что 18 июня воду перед использованием надо будет 10 минут спускать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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