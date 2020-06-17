2020-06-17T13:08:35+03:00
Общество

На новой развязке трассы «Таврида» запустили движение

К селу Донское провели дорогу протяженность 640 метров
Анастасия ГОНЧАРОВА
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По развязке Донское – Мазанка, а также на участке старой дороги вдоль села Донское под Симферополь вечером 16 июня пошли машины. Фото: Григорий Назаров / FacebookПо развязке Донское – Мазанка, а также на участке старой дороги вдоль села Донское под Симферополь вечером 16 июня пошли машины. Фото: Григорий Назаров / Facebook
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По развязке Донское – Мазанка, а также на участке старой дороги вдоль села Донское под Симферополь, вечером 16 июня пошли машины.

Как сообщили в пресс-службе АО «ВАД», эта развязка была предусмотрена в проекте трассы Таврида, но ее изъяли из него на стадии Главгосэкспертизы для оптимизации стоимости строительства.

После обращений жителей Мазанки правительство Крыма нашло возможности для получения финансирования из федерального бюджета, что позволило Службе автомобильных дорог заключить контракт на дополнительные работы по строительству этого объекта.

К селу Донское провели дорогу длиной 640 метров с дополнительной правой полосой для поворота к путепроводу над Тавридой. Помимо этого, вдоль дороги поставили знаки и установили остановочный павильон.

- Теперь при движении со стороны Зуи и Белогорска водителям доступен только въезд в Донское через правый поворот. Для того, чтобы выехать в обратную сторону, машины едут по путепроводу, поворачивая налево по съезду транспортной развязки и вливаясь в поток попутного направления. Выезд в сторону Симферополя идет по другому съезду, где водители также безопасно выезжают на основной ход Тавриды, - подчеркнул Григорий Назаров, пресс-секретарь АО.

В схеме движения на этом участке, по его словам, также изменили перепуск движения с двух левых полос Тавриды на две правые. Это надо для укладки верхнего слоя покрытия. Протяженность перепуска 4,5 километра.

Трасса готова на 88%, уже в сентябре откроется движение по четырем полосам от Керчи до Севастополя. Всю трассу сдадут в эксплуатацию в декабре 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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