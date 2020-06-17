2020-06-17T13:59:11+03:00
Общество

Вчерашний ливень в Симферополе дал половину месячной нормы осадков

Некоторые районы Крыма оказались подтопленными
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Сильные дожди прошли на севере полуострова, некоторые районы даже оказались подтопленными.Сильные дожди прошли на севере полуострова, некоторые районы даже оказались подтопленными.Фото: Николай ХИЖНЯК
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В Симферополе за 16 июня выпала половина месячной нормы осадков, сообщила КП-Крым начальник Гидрометцентра республики Татьяна Любецкая.

Часть Симферополя "плавала". Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Часть Симферополя "плавала".Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Сильные дожди прошли на севере полуострова, некоторые районы даже оказались подтопленными.

- Да, есть небольшие подтопления в частных домовладений в Джанкойском и Раздольненском районах, - подтвердила начальник гидрометцентра и добавила, что сегодня такого сильного ливня в Симферополе не ожидается.

При этом неустойчивая погода сохранится до середины следующей недели. Стоит ждать кратковременных дождей, гроз, шквалистого ветра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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