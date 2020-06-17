Вчерашний ливень в Симферополе дал половину месячной нормы осадков

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:59:11+03:00

Сильные дожди прошли на севере полуострова, некоторые районы даже оказались подтопленными. Фото: Николай ХИЖНЯК

Изменить размер текста: A A

В Симферополе за 16 июня выпала половина месячной нормы осадков, сообщила КП-Крым начальник Гидрометцентра республики Татьяна Любецкая.

Часть Симферополя "плавала".Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Сильные дожди прошли на севере полуострова, некоторые районы даже оказались подтопленными.

- Да, есть небольшие подтопления в частных домовладений в Джанкойском и Раздольненском районах, - подтвердила начальник гидрометцентра и добавила, что сегодня такого сильного ливня в Симферополе не ожидается.

При этом неустойчивая погода сохранится до середины следующей недели. Стоит ждать кратковременных дождей, гроз, шквалистого ветра.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU