2020-06-17T13:54:45+03:00
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму члена банд Басаева и Хаттаба

51-летний мужчина совершал нападения на Республику Дагестан [видео]
Никита ПОЛЬКО
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Мужчина находится под стражей. Фото: кадр из оперативного видео ФСБ.Мужчина находится под стражей. Фото: кадр из оперативного видео ФСБ.
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В Крыму спецслужбы задержали уроженца Ставрополья Русланбек Арсланов, который принимали участие в нападении на Республику Дагестан еще 1999 году в составе банд Басаева и Хаттаба.

В Крыму задержали участника банды из Дагестана.Видео: ЦОС ФСБ.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Собраны неопровержимые доказательства соучастия в данном преступлении не понесших уголовного наказания за его совершение уроженца Арсланова Русланбека 1969 года рождения, добавили в ФСБ.

Во время нападения бандформирований Басаева и Хаттаба на Республику Дагестан в августе-сентябре 1999 года погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Также был нанесен значительный ущерб экономике республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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