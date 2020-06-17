В Евпатории задержали чиновника-рецидивиста

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:51:00+03:00

Ранее замначальника уже привлекали к уголовное ответственности. Ему даже вынесли приговор, но он продолжал работать. Фото: скрин из видео УФСБ России по РК и Севастополю.

За превышение должностных полномочий ему грозит до 10 лет лишения свободы

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Ранее судимого экс-заместителя начальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории задержали.

Как сообщили в пресс-службе Следкома, его подозревают в превышении должностных полномочий. В августе 2017 года бывший замначальник незаконно запросил почти 2 миллиона рублей на повторную экспертизу проектных и сметных документов. Хотя повторную экспертизу по контракту оплачивать должны были подрядные организации.

Его действия нанесли вред бюджету муниципального образования. Ранее замначальника уже привлекали к уголовной ответственности. Но он продолжал работать.

Против обвиняемого возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он также не сможет занимать определенные должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU