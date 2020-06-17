Более 200 объектов размещения в Крыму готовы открыться для отдыхающих

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:12:33+03:00

По Указу Главы Крыма все объекты размещения до своего открытия должны подписать обязательство о начале работы. 208 санаторно-курортных организаций это уже сделали. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Бронирование номеров доступно как для крымчан, так и для россиян из других регионов

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По указу главы Крыма все объекты размещения туристов до своего открытия должны подписать обязательство о начале работы. 208 санаторно-курортных организаций уже это сделали.

Как сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК, бронировать номера уже могут и крымчане, и россияне из других регионов. Но людям с регистрацией в Крыму или Севастополе размещаться можно уже с 15 июня, остальные же – с 1 июля.

Напомним, с 15 июня отменили обсервацию для приезжих, а также заработали детские сады и открылись для посещения столовые и кафе, музеи и тренажерные залы.

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ИСТОЧНИК KP.RU