Более 200 объектов размещения в Крыму готовы открыться для отдыхающих
По указу главы Крыма все объекты размещения туристов до своего открытия должны подписать обязательство о начале работы. 208 санаторно-курортных организаций уже это сделали.
Как сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК, бронировать номера уже могут и крымчане, и россияне из других регионов. Но людям с регистрацией в Крыму или Севастополе размещаться можно уже с 15 июня, остальные же – с 1 июля.
Напомним, с 15 июня отменили обсервацию для приезжих, а также заработали детские сады и открылись для посещения столовые и кафе, музеи и тренажерные залы.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU