2020-06-17T17:05:17+03:00
Происшествия

В Сочи отцом будущего ребенка 15-летней матери станет ее родной брат

В половую связь с сестрой он вступал, когда ей не было и 15 лет
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В Сочи 15-летняя девушка ждет ребенка от родного брата. Фото УВД СочиВ Сочи 15-летняя девушка ждет ребенка от родного брата. Фото УВД Сочи
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В Сочи 15-летняя девушка беременна от родного брата, сообщает КП-Краснодар.

К сочинским врачам подросток пришла с жалобой на плохое самочувствие и тошноту. Осмотр показал, что 15-летняя жительница Имеретинской долины в Адлерском районе курорта ждет ребенка уже как 6,5 недель.

Врачи об этом случае сообщили полиции. Сотрудникам правоохранительных органов будущая мать рассказала, что отцом ребенка является родной брат 21 года. При этом он частенько вступал с сестрой в половую связь, когда ей не было 15 лет.

Девушка отметила, что все происходило по обоюдному согласию. Но эта оговорка не защитила молодого человека от уголовного дела. Ему грозит 4 года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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