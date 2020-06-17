Спасут ли новые правила госзакупок ФЦП?

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:04:01+03:00

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В начале апреля Государственная Дума РФ приняла окончательный проект федерального закона об особом порядке государственных и муниципальных закупок в Крыму и Севастополе на ближайшие три года.

О том, чего ждать крымчанам и севастопольцам от введения нового закона, мы побеседовали с экспертом в области дорожного строительства – Васякиным Валерием Павловичем.

– Валерий Павлович, пока о механизме действия принятого закона ничего не слышно, и мы хотели поинтересоваться у вас станет ли он панацеей для полуострова в области госзакупок и исполнения ФЦП?

– Я бы не назвал это панацеей, но то, что закон будет способствовать более оперативному проведению процедуры закупок, заключению государственных и муниципальных контрактов и более качественной их реализации, на это мы вполне можем рассчитывать.

– А не могли бы вы разъяснить, почему такой закон введён именно для Крыма и Севастополя, и что законодателей не устраивало в 44-ФЗ?

– Анализ выполнения государственных и муниципальных контрактов в Крыму и Севастополе за последние три года показал, что исполнители очень часто срывали сроки возведения объектов либо выполняли работы некачественно.

И связано это прежде всего с двумя факторами. Первый – общероссийская проблема. Действующее законодательство в сфере закупок обязывает заказчиков, а это как правило муниципальные или государственные органы, по результатам торгов заключить контракт с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену, даже если она несопоставима с предметом закупки.

Второй – это то, что именно на полуострове, в силу его длительного пребывания в другой юрисдикции, объём денег, выделенных на ФЦП превысил количество добросовестных подрядчиков, и соответственно возможности реализации программы госзакупок.

Поэтому российские законодатели дали такую трёхлетнею поблажку полуострову.

– Ситуация была настолько серьезной?

– Да, к концу 2019 года в Республике Крым накопилось около 50 объектов ФЦП, замороженных из-за недобросовестных подрядчиков или ошибок при проектировании. Нужно было искать решение на государственном уровне. И здесь власти Крыма и Севастополя действовали настойчиво и планомерно.

– Получается, что новый порядок госзакупок отменяет 44-ФЗ?

– Постановлением правительства Севастополя от 28.05.2020 №225-ПП утвержден порядок осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд города.

Порядок не отменяет действие закона о контрактной системе (44-ФЗ), а дает возможность заказчикам Севастополя, при определенных условиях, осуществлять закупки способами: у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) или через запрос предложений.

Исполнение заключённых по результатам данных закупок контрактов будет осуществляться в строгом соответствии с нормами 44-ФЗ и при казначейском сопровождении каждого контракта.

– А вам не кажется, что это может привести к всплеску коррупции на полуострове? В госзакупках крутятся огромные деньги, и заключать контракты без конкурса – значит подвергать чиновников огромному искушению…

– Единственным негативным последствием применения нового порядка госзакупок является возможное ограничение конкуренции. Здесь вы правы. Но необходимо сразу оговорится, что именно безальтернативная конкуренция при реализации ФЦП ежегодно способствует срыву сроков исполнения важнейших мероприятий программы по развитию Крыма и Севастополя.

Убежден, что этот закон будет применятся исключительно к крупным и социально значимым объектам капитального строительства, дорожной инфраструктуры и благоустройства и не отразится на конкуренции в сфере строительства в целом.

Что касается коррупции, то при том количестве надзорных органов, при той частоте проверок, которые существует в нашем государстве, у глав субъектов есть все необходимые инструменты для контроля.

Справка КП

Васякин Валерий Павлович.

Валерий Васякин родился 29.11.1964. В 1990 году окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт водного транспорта по специальности «Механизация портовых перегрузочных работ» и получил квалификацию инженер-механик. С тех пор практически непрерывно работал в дорожном хозяйстве. С 2010 по 2019 гг. занимал руководящие должности в дорожной отрасли. С 2017 по 2018 гг. был советником в Государственном комитете дорожного хозяйства Республики Крым, а затем занимал должность директора в ГБУ «Севастопольский автодор». Увлекается историей и краеведением.

ИСТОЧНИК KP.RU