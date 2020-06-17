2020-06-17T18:09:55+03:00
Общество

В Крыму ближайшие три дня сохраняется штормовое предупреждение

Жителей и гостей полуострова предупредили о сильных ливнях, грозе, граде и шквальном ветре
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Крымчанам советуют не совершать прогулок в горы и леса, не находиться вблизи моря, обходить стороной рекламные щиты, вывески, дорожные знаки, линии электропередач и крупные ветхие деревья.Крымчанам советуют не совершать прогулок в горы и леса, не находиться вблизи моря, обходить стороной рекламные щиты, вывески, дорожные знаки, линии электропередач и крупные ветхие деревья.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Крыму до конца дня и ближайшие трое суток ждать сильных ливней, грозы, града и шквалов до 25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Жителей и гостей полуострова предупредили, что возрастает риск повреждений или обрыва линий электропередач и связи, также могут обрушиться слабо укрепленные, широкоформатные, ветхие и рекламные конструкции.

Могут возникнуть ЧП в акваториях Черного и Азовского морей. Не исключается и частичное подтопление приусадебных участков и жилых домов.

Крымчанам советуют не совершать прогулок в горы и леса, не находиться вблизи моря, обходить стороной рекламные щиты, вывески, дорожные знаки, линии электропередач и крупные ветхие деревья. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах, а любителям рыбалки – не выходить в открытое море.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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