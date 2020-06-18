Украина возобновила пешеходное сообщение на границе с РФ
Украина открыла несколько пешеходных пунктов на границе с Россией и Республикой Беларусь, сообщили в пресс-службе МВД Украины
Решению правительства, принятому на заседании, поспособствовали послабления карантина. Пешеходное и автомобильное движение откроют в пограничных пунктах «Дольск» и «Вильча».
Напомним, украинские пункты пропуска на границе с Крымом работают с 15 июня. На Украине также отменили обязательную обсервацию тех, кто приехал из Крыма, хотя в Крыму прибывающих из Украины ждет изоляция в условиях обсерватора.
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ИСТОЧНИК KP.RU