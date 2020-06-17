В Симферополе и Севастополе 18 июня частично отключат электричество
18 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на электролиниях возникнут перебои со светом.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Генерала Родионова, 49/2, 49б/3а;
ул. Зои Космодемьянской, 2/55-10(чет), 1/53-7(нечет);
ул. Александра Матросова, 33-55;
ул. Ялтинская, 169
пер. Монтажный, 2
ул. Фиолентовское шоссе - гр. Сайчук В.Н. ТСН «ВИЛЛА ДЕЛЬ МАР-1», СНТ «Риф»; Юхарина балка 1,2,3,4,5; ул. Монастырское шоссе 22,26; ул. Монастырское шоссе 32-1, СТ «Эврика»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
с. Гончарное: Линейный дом;
ул. Челюскинцев 86-А, 38-94 (чет.);
Екатерининская миля;
ул. Циолковского 1;
ул. Богданова 1;
с. Полюшко: ул. Виноградная, 2-22 (чёт.), 1-19 (нечет.); ул. Сумская, 2-28 (чет.), 1-25 (нечет.); ул. Луговая;
с. Орловка: ул. Качинское шоссе 2, 1-25 (нечет.).
с 10.00 до 17.00
проспект Генерала Острякова, 202, 204;
ул. Сталинграда, 20, 22, 24, 26, 28, 52;
ул. Блюхера, 12; Правды, 27; Бреста, 9, 41;
ул. Б. Михайлова, 2
с 13.00 до 15.00
пер. Каштановый, 30-А, 30;
шоссе Генерала Моргунова, 21-А, 3, 15, 21-23, 29, 33, 35, 41, 55;
СТ Сапун-Гора, уч. 1765, уч. 1769;
ул. Пулеметчика Андреева
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ИСТОЧНИК KP.RU