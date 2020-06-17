2020-06-17T21:59:21+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 18 июня частично отключат электричество

Энергетики Крымского полуострова приводят в порядок оборудование
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Электричество пропадет в дневное время.Электричество пропадет в дневное время.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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18 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на электролиниях возникнут перебои со светом.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Родионова, 49/2, 49б/3а;

ул. Зои Космодемьянской, 2/55-10(чет), 1/53-7(нечет);

ул. Александра Матросова, 33-55;

ул. Ялтинская, 169

пер. Монтажный, 2

ул. Фиолентовское шоссе - гр. Сайчук В.Н. ТСН «ВИЛЛА ДЕЛЬ МАР-1», СНТ «Риф»; Юхарина балка 1,2,3,4,5; ул. Монастырское шоссе 22,26; ул. Монастырское шоссе 32-1, СТ «Эврика»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

с. Гончарное: Линейный дом;

ул. Челюскинцев 86-А, 38-94 (чет.);

Екатерининская миля;

ул. Циолковского 1;

ул. Богданова 1;

с. Полюшко: ул. Виноградная, 2-22 (чёт.), 1-19 (нечет.); ул. Сумская, 2-28 (чет.), 1-25 (нечет.); ул. Луговая;

с. Орловка: ул. Качинское шоссе 2, 1-25 (нечет.).

с 10.00 до 17.00

проспект Генерала Острякова, 202, 204;

ул. Сталинграда, 20, 22, 24, 26, 28, 52;

ул. Блюхера, 12; Правды, 27; Бреста, 9, 41;

ул. Б. Михайлова, 2

с 13.00 до 15.00

пер. Каштановый, 30-А, 30;

шоссе Генерала Моргунова, 21-А, 3, 15, 21-23, 29, 33, 35, 41, 55;

СТ Сапун-Гора, уч. 1765, уч. 1769;

ул. Пулеметчика Андреева

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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