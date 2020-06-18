В Бахчисарайском районе из выгребной ямы автокраном достали корову

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:20:43+03:00

Спасателям понадобилось альпинистское снаряжение, стропы и автокран, чтобы достать с четырехметровой глубины корову. Фото: официальный сайт МЧС по РК.

Беспризорная буренка забрела на стройку, где и угодила в «ловушку»

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В селе Ароматном Бахчисарайского района в выгребную яму попала буренка, откуда ее вытаскивали автокраном сотрудники МЧС.

В службу спасения обратились неравнодушные сельчане. По их словам, потерявшаяся корова забрела на стройку, где свалилась в выгребную яму. Выбраться из «ловушки» животное не может, нужна помощь.

Спасателям понадобилось альпинистское снаряжение, стропы и автокран, чтобы достать с четырехметровой глубины корову. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, буренка не пострадала.

Несмотря на то, что эти операции вне компетенции службы спасения, сотрудники все равно готовы помочь, отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU