2020-06-18T06:17:06+03:00
Общество

Погода в Крыму на 18 июня: дожди и тепло до +30

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Черное море прогрелось до +21.Черное море прогрелось до +21.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

18 июня в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, актуально и штормовое предупреждение.

Температура морской воды в Феодосии 19°, Алуште 19°, Ялте 21°, в Севастополе 21°, Евпатории 21° и Черноморском 21°.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28-30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура днем 30-32°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Крыму на 18 июня: дожди и тепло до +30
В Симферополе и Севастополе 18 июня частично отключат электричество
В Крыму ближайшие три дня сохраняется штормовое предупреждение
В Сочи отцом будущего ребенка 15-летней матери станет ее родной брат
Спасут ли новые правила госзакупок ФЦП?
Более 200 объектов размещения в Крыму готовы открыться для отдыхающих
В Евпатории задержали чиновника-рецидивиста
Украинский парламент отклонил запрет на продажу предприятий Северо-Крымского канала
Вчерашний ливень в Симферополе дал половину месячной нормы осадков
ФСБ задержала в Крыму члена банд Басаева и Хаттаба
Вышел в одних трусах и стал героем соцсети: В Интернете живо обсуждают фото мужчины из Ялты
На новой развязке трассы «Таврида» запустили движение
Дожди и жара: Какая погода ждет крымчан в ближайшие три дня
Семерых крымчан осудили за подделку документов для иностранцев
Жителям Алушты запретили пить воду из-под крана
Пьяная крымчанка пыталась зарезать родную мать
С украинской границы 69 человек отправились в обсерватор
От коронавируса в Крыму скончался 80-летний пациент
В Крыму 14 новых случаев коронавируса
Погода в Крыму на 17 июня: переменная облачность и тепло до +30
Крымский бюджет увеличили на 20 миллиардов рублей
В Севастополе не будет социальной столовой для бездомных. Пока
Губернатор Ростовской области раскритиковал собственную работу
Ремонт и строительство дорог Крыма отдали трем избранным компаниям