Погода в Крыму на 18 июня: дожди и тепло до +30
18 июня в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, актуально и штормовое предупреждение.
Температура морской воды в Феодосии 19°, Алуште 19°, Ялте 21°, в Севастополе 21°, Евпатории 21° и Черноморском 21°.
- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28-30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура днем 30-32°.
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ИСТОЧНИК KP.RU