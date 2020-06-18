Аэропорт «Симферополь» украсили огромным портретом Айвазовского
В зоне прилета симферопольского аэропорта повесили полотно размером в 20 квадратных метров, на котором изображен маринист Иван Айвазовский.
Портрет великого художника выполнили в стиле стрит-арт. Команда арт-кластера «Таврида» и московские художники из Desarte365 создавали картину четыре дня, сообщили в пресс-службе аэропорта.
- По размеру оно является одним из крупнейших в мире среди написанных в технике стрит-арт на холсте. Ближайший аналог, который нам удалось найти, находится в Нью-Йорке. Его общая площадь 15 метров, - подчеркнул наставник команды Desarte365 Александр Милицин.
Портрет Айвазовского на фоне моря имеет десять панелей, на роспись которых потребовалось около 70 баллончиков краски. Из столицы в Крым полотно переправили в разобранном виде. А уже после собрали в единый арт-объект и повесили в зоне прилета на втором этаже.
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ИСТОЧНИК KP.RU