2020-06-18T10:06:59+03:00
Общество

В Крыму отменили штрафы за нарушение масочного режима

Однако рекомендовано носить средства защиты органов дыхания в общественных местах
Надежда ДАЦЮК
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Ранее за нарушение масочного режима полагался штрафРанее за нарушение масочного режима полагался штрафФото: Михаил ПАТЛИС
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Глава Крыма Сергей Аксенов отменил штраф за отсутствие защитных масок в местах массового скопления людей. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия1», передает ForPost.

- Штрафов за отсутствие масок не будет. Считаю, что принудительными мерами добиться ничего невозможно, только убеждением, - сказал глава республики.

При этом Аксенов отметил, что масочный режим в Крыму продолжает действовать, поэтому и дальше рекомендовано носить средства защиты органов дыхания в общественных местах.

Напомним, что ранее за нарушение масочного режима полагался штраф. Режим самоизоляции в Крыму был снят с 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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