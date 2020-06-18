В Крыму отменили штрафы за нарушение масочного режима
Глава Крыма Сергей Аксенов отменил штраф за отсутствие защитных масок в местах массового скопления людей. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия1», передает ForPost.
- Штрафов за отсутствие масок не будет. Считаю, что принудительными мерами добиться ничего невозможно, только убеждением, - сказал глава республики.
При этом Аксенов отметил, что масочный режим в Крыму продолжает действовать, поэтому и дальше рекомендовано носить средства защиты органов дыхания в общественных местах.
Напомним, что ранее за нарушение масочного режима полагался штраф. Режим самоизоляции в Крыму был снят с 15 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU