В Крыму впервые с начала периода не зафиксировано новых больных коронавирусом

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:25:59+03:00

В Крыму не выявлено новых больных коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Выздоровевших уже 389 человек

Изменить размер текста: A A

В Крыму за сутки новых больных с коронавирусом не зафиксировано. Это впервые за период наблюдения за распространением инфекции.

- За истекшие сутки лабораториями проведено 2157 исследований, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - На сегодняшний день у нас новых больных с коронавирусной инфекцией не зафиксировано.

Всего с начала периода выявлено 575 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях проходят 168 человек, выписано с выздоровлением — 389,в том числе 7 за сутки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU