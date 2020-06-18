В Крыму впервые с начала периода не зафиксировано новых больных коронавирусом
В Крыму за сутки новых больных с коронавирусом не зафиксировано. Это впервые за период наблюдения за распространением инфекции.
- За истекшие сутки лабораториями проведено 2157 исследований, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - На сегодняшний день у нас новых больных с коронавирусной инфекцией не зафиксировано.
Всего с начала периода выявлено 575 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях проходят 168 человек, выписано с выздоровлением — 389,в том числе 7 за сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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