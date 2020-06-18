В Крыму изолированы 45 моряков, прибывших из загранплавания

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:33:00+03:00

За сутки в обсерваторы отправлены 124 человека

Всего в обсерватор отправились 124 человека

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В Крыму на 14-дневный карантин изолированы 45 моряков, прибывших из загранплавания. Всего в обсерватор отправились 124 человека.

- За сутки в обсерваторы направлены 124 человека, из них 45 моряков, которые прибыли из Мавритании и Испании, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Всего в обсерваторах находятся 878 человек. С начала периода в Крыму выявлено 575 положительных на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU