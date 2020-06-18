Школьников Крыма пригласили на бал в «Доме Айвазовского»

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:06:26+03:00

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Ежегодный республиканский конкурс эссе «Сердце, отданное людям» среди восьмиклассников подошел к концу.

Из 84 финалистов, прошедших в республиканский этап, победителями стали авторы 29 работ, которые получают приглашение на «Бал у Айвазовского». В этом году в своих работах ребята рассказывали о Великой Княгине Елизавете Федоровне Романовой.

Оргкомитет конкурса выражает глубокую признательность всем участникам и педагогам за проявленный интерес к конкурсу, а так же благодарит за достойную подготовку участников специалистов муниципальных образований и педагогическим работникам общеобразовательных учебных учреждений Крыма.

Всех победителей конкурса приглашают на «Бал у Айвазовского», который традиционно будет проходить в «Доме Айвазовского» по адресу: Феодосия, ул. Галерейная, 2 в последнюю субботу сентября.

Победители конкурса эссе «Сердце, отданное людям» 2020:

− Гощар Дарина МБОУ «Запрудненский комплекс школа-сад» г.Алушты;

− Кравчук Злата МОУ г. Джанкоя Республики Крым «Школа-гимназия «№ 6»;

− Палкина Елизавета МБОУ «Школа-лицей № 2» города Армянска Республики Крым;

− Фурсенко Руслана МБОУ «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым»;

− Тоняева Дарья МБОУ «Урожайновская средняя школа» Советского района Республики Крым;

− Усеинова Амина МБОУ «Раздольненская средняя школа» Советского района Республики Крым;

− Алешин Степан МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа – морской технический лицей»;

− Фараонов Данил МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;

− Лесникова Дарья МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак;

− Старцева Карина МБОУ «Специализированная школа № 2 им. Д. И. Ульянова с углублённым изучением английского языка г. Феодосии Республики Крым»;

− Алиева Эвелина МБОУ «Вилинская средняя общеобразовательная школа №2 с русским и крымскотатарским языками обучения» Бахчисарайского района Республики Крым;

− Потехина Мария МБОУ «Новопокровская общеобразовательная школа» Кировского района Республики Крым;

− Васильченко Даниил МБОУ «Восходненская школа» Красногвардейского района Республики Крым;

− Слипчук Максим МБОУ «Восходненская школа» Красногвардейского района Республики Крым;

− Беловол Полина МБОУ «Щёлкинская средняя общеобразовательная школа №2» Ленинского района Республики Крым;

− Карсакова Алина МБОУ «Садовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым;

− Драненко Илья МБОУ «Охотниковская средняя школа» Сакского района Республики Крым;

− Ладин Евсей МБОУ «Трудовская школа» Симферопольского района Республика Крым;

− Чернов Егор МБОУ «Советская средняя школа №1» Советского района Республики Крым;

− Дубина Мария МБОУ «Межводненская средняя школа» Черноморского района Республики Крым;

− Харитонова Ксения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым;

− Зудина Варвара МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей №9» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

− Луценко Александра МБОУ «Сакская средняя школа №1 им. Героя Советского Союза В.К.Гайнутдинова» города Саки Республики Крым;

− Пивовар Даниэлла МБОУ «Верхореченская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым;

- Потапов Павел МБОУ «Головановская основная школа» Белогорского района Республики Крым;

− Зубрей Софья МОУ «Изумрудновская школа» Джанкойского района Республики Крым;

− Ибрагимов Алим МБОУ «Почетненский учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым;

− Манилова Эльвина МБОУ «Октябрьская школа» Первомайского района Республики Крым;

− Халилаев Эмиль МБОУ «Чернышевская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым.

Приглашение на бал в Дом Айвазовского.

Организаторами конкурса являются МОО «РУССКОЕ ЕДИНСТВО» совместно с Министерством образования и Министерством культуры Республики Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU