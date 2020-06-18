Центральные улицы Симферополя снова перекроют 18 и 20 июня
В Симферополе 18 и 20 июня перекроют движение по центральным улицам из-за репетиции парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации столицы.
Ограничения будут от площади Амет-Хан Султана до пл Куйбышевской и от перекрестка улиц Севастопольской и Козлова до улиц Севастопольской и Кирова.
Изменения также коснутся улицы Турецкой в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского и улицы Пушкина в районе Самокиша.
На перечисленных участках не только перекрывают движение, но и запрещают парковаться. Ограничения будут длиться с 18.00 до 22.00 18 июня и с 8.00 до 13.00 20 июня.
Общественный транспорт тоже поменяет маршрут на время репетиции. С его схемой ознакомиться подробнее можно по ссылке.
Симферопольцам посоветовали, учитывая изменения, тщательно планировать свои маршруты по городу.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU