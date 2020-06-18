Центральные улицы Симферополя снова перекроют 18 и 20 июня

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:16:02+03:00

Ограничения будут длиться с 18.00 до 22.00 18 июня и с 8.00 до 13.00 20 июня. Фото: официальный сайт Администрации Симферополя.

Это связано с репетицией парада к 75-летию Победы в ВОВ

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В Симферополе 18 и 20 июня перекроют движение по центральным улицам из-за репетиции парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации столицы.

Ограничения будут от площади Амет-Хан Султана до пл Куйбышевской и от перекрестка улиц Севастопольской и Козлова до улиц Севастопольской и Кирова.

Изменения также коснутся улицы Турецкой в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского и улицы Пушкина в районе Самокиша.

На перечисленных участках не только перекрывают движение, но и запрещают парковаться. Ограничения будут длиться с 18.00 до 22.00 18 июня и с 8.00 до 13.00 20 июня.

Общественный транспорт тоже поменяет маршрут на время репетиции. С его схемой ознакомиться подробнее можно по ссылке.

Симферопольцам посоветовали, учитывая изменения, тщательно планировать свои маршруты по городу.

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ИСТОЧНИК KP.RU