В Новофедоровке мужчина насмерть спрыгнул с пирса в море

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:09:31+03:00

Отдыхавший, с пирса прыгнув в море, долго не всплывал. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Мужчина разбился насмерть в Новофедоровке Сакского района, сообщает пресс-служба МЧС.

Отдыхавший прыгнул с пирса в море и долго не всплывал. На берег его вытащили очевидцы, но признаков жизни мужчина уже не подавал. Лицо его было в гематомах.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

Это не первый трагичный случай на воде, отметили в ведомстве. С начала года в Крыму погибло уже семеро, двоих удалось спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU