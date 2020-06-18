В Новофедоровке мужчина насмерть спрыгнул с пирса в море
Мужчина разбился насмерть в Новофедоровке Сакского района, сообщает пресс-служба МЧС.
Отдыхавший прыгнул с пирса в море и долго не всплывал. На берег его вытащили очевидцы, но признаков жизни мужчина уже не подавал. Лицо его было в гематомах.
Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть.
Это не первый трагичный случай на воде, отметили в ведомстве. С начала года в Крыму погибло уже семеро, двоих удалось спасти.
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ИСТОЧНИК KP.RU