2020-06-18T13:35:36+03:00
Общество

В Симферополе после долгого ремонта открылась поликлиника №3

Медучреждение может обслуживать больше 9 тысяч детей
Надежда ДАЦЮК
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Ремонт длился годРемонт длился годФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Симферополе после капитального ремонта открылась поликлиника №3. Медучреждение может обслуживать больше 9 тысяч детей.

В открытую поликлинику записались первые пациенты Фото: Виталий ПАРУБОВ

В открытую поликлинику записались первые пациентыФото: Виталий ПАРУБОВ

Ремонт длился целый год, на него было выделено 21 миллиона рублей.

- Ремонт начиная от кровли, заканчивая подвалом. Стремимся к стандартам «Бережливой поликлиники»: открытая регистратура, наличие администратора. Также реализована «Доступная среда», - передает слова главврача ГБУЗ РК «Симферопольская Поликлиника №3» Ларисы Семеновой Крымское информационное агентство.

Установлено новое оборудование Фото: Виталий ПАРУБОВ

Установлено новое оборудованиеФото: Виталий ПАРУБОВ

Первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым Ольга Растригина рассказала, что ремонт не проводился в поликлинике с 1965 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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