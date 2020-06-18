Крымчанка, избившая сотрудника полиции за замечание, получила год условно

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:14:13+03:00

Женщина организовала стихийную торговлю во время режима самоизоляции, а на замечания полицейского ударила его палкой

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Жительница Симферополя, напавшая на сотрудника полиции, получила условное тюремное заключение.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, 16 апреля на улице Пушкина наряд полиции, патрулирующий город, обнаружил женщину, которая организовала стихийную торговлю. Она агрессивно отреагировала на замечания полицейских о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Одного из правоохранителей торговка ударила палкой по голове и сорвала погон с плеча.

- Приговором Центрального районного суда Симферополя местная жительница признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления, назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Наказание назначено условно с испытательным сроком в 1 год, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU