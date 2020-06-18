В Симферополе создадут департамент архитектуры без архитектора

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:01:06+03:00

Особое внимание отдали предложению создать в администрации департамент архитектуры и градостроительства, который возглавлял бы главный архитектор Симферополя. Фото: официальный сайт Симферопольского городского совета.

Изменить размер текста: A A

В Симферопольском горсовете прошло заседание по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Прозвучало предложение создать в администрации департамент архитектуры и градостроительства, который возглавлял бы главный архитектор Симферополя.

- Сегодня мы рассмотрели вопрос об изменении структуры горадминистрации с целью создания департамента архитектуры и градостроительства. Это очень важный вопрос для нашего города, - подчеркнул председатель коллегиального органа Игорь Федотов.

Напомним, по словам главы симферопольской администрации Елены Проценко, главного архитектора назначат в июле 2020 года.

Его первой задачей станет создание единого архитектурного образа столицы Крыма. Сейчас кандидатура находится на согласовании, имя не раскрывается.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU