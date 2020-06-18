2020-06-18T16:01:06+03:00
Общество

В Симферополе создадут департамент архитектуры без архитектора

Главу нового ведомства выберут в июле
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Особое внимание отдали предложению создать в администрации департамент архитектуры и градостроительства, который возглавлял бы главный архитектор Симферополя. Фото: официальный сайт Симферопольского городского совета.Особое внимание отдали предложению создать в администрации департамент архитектуры и градостроительства, который возглавлял бы главный архитектор Симферополя. Фото: официальный сайт Симферопольского городского совета.
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В Симферопольском горсовете прошло заседание по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Прозвучало предложение создать в администрации департамент архитектуры и градостроительства, который возглавлял бы главный архитектор Симферополя.

- Сегодня мы рассмотрели вопрос об изменении структуры горадминистрации с целью создания департамента архитектуры и градостроительства. Это очень важный вопрос для нашего города, - подчеркнул председатель коллегиального органа Игорь Федотов.

Напомним, по словам главы симферопольской администрации Елены Проценко, главного архитектора назначат в июле 2020 года.

Его первой задачей станет создание единого архитектурного образа столицы Крыма. Сейчас кандидатура находится на согласовании, имя не раскрывается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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