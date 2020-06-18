2020-06-18T15:59:23+03:00
Экономика

Аксенов настаивает на сокращении сроков строительства типовых детсадов

Сдача дошкольного учреждения в селе Пионерское затягивается
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Тысячи детей и их родители ждут мест в детских садахТысячи детей и их родители ждут мест в детских садахФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

Ускорить строительство новых типовых детских садов в муниципальных образованиях потребовал глава Крыма Сергей Аксенов. Документальное сопровождение можно вести параллельно со строительством, а выезд чиновников на стройплощадки повышают работоспособность подрядчика.

- Нужно определить регламенты строительства типовых проектов детских садов с одинаковой вместимостью и по возможности сжать эти сроки, - подчеркнул Аксенов. - Одно дело, когда существуют различные нюансы, связанные со сложной местностью, но когда речь идет об одинаковых проектах, то не нужно затягивать работы.

Реакция главы региона последовала на предложение министра строительства Крыма Михаила Храмова передвинуть сроки строительства детсада в селе Пионерское под Симферополем. Предоставленный под объект земельный участок не подошел для детского учреждения, и пока власти нашли новый прошло время. По проекту детсад должен быть введен в эксплуатацию до конца 2021 года.

Всего на данный момент в Крыму из 478 строящихся объектов по ФЦП и региональной инвестиционной программе отстают от сроков 17.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «экономика»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подарок на 8 марта принес дагестанской семье миллион рублей
На Крым обрушилась непогода: В Евпатории гром, град и ливень
В Предгорном районе нашли новорожденного ребенка с многочисленными ножевыми ранами
В Крыму проходит антинаркотическая операция «Мак – 2020»
Севастополь - территория особого порядка
Адвокату из Крыма грозит до 6 лет тюрьмы за взятку
Для жителей Крыма прокуратура открыла три «горячие линии»
Аксенов настаивает на сокращении сроков строительства типовых детсадов
В Симферополе создадут департамент архитектуры без архитектора
Крымчанка, избившая сотрудника полиции за замечание, получила год условно
В Крыму военнослужащие обокрали и избили мужчину
В горсовете Симферополя согласовали место для памятника Амет-Хану Султану
В Симферополе после долгого ремонта открылась поликлиника №3
В Новофедоровке мужчина насмерть спрыгнул с пирса в море
Центральные улицы Симферополя снова перекроют 18 и 20 июня
Школьников Крыма пригласили на бал в «Доме Айвазовского»
В Крыму две новых смерти от коронавируса
В Крыму изолированы 45 моряков, прибывших из загранплавания
В Крыму впервые с начала периода не зафиксировано новых больных коронавирусом
В Крыму отменили штрафы за нарушение масочного режима
Аэропорт «Симферополь» украсили огромным портретом Айвазовского
В Бахчисарайском районе из выгребной ямы автокраном достали корову
Украина возобновила пешеходное сообщение на границе с РФ
Погода в Крыму на 18 июня: дожди и тепло до +30
В Симферополе и Севастополе 18 июня частично отключат электричество
В Крыму ближайшие три дня сохраняется штормовое предупреждение
В Сочи отцом будущего ребенка 15-летней матери станет ее родной брат