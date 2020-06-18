Аксенов настаивает на сокращении сроков строительства типовых детсадов

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:59:23+03:00

Тысячи детей и их родители ждут мест в детских садах Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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Ускорить строительство новых типовых детских садов в муниципальных образованиях потребовал глава Крыма Сергей Аксенов. Документальное сопровождение можно вести параллельно со строительством, а выезд чиновников на стройплощадки повышают работоспособность подрядчика.

- Нужно определить регламенты строительства типовых проектов детских садов с одинаковой вместимостью и по возможности сжать эти сроки, - подчеркнул Аксенов. - Одно дело, когда существуют различные нюансы, связанные со сложной местностью, но когда речь идет об одинаковых проектах, то не нужно затягивать работы.

Реакция главы региона последовала на предложение министра строительства Крыма Михаила Храмова передвинуть сроки строительства детсада в селе Пионерское под Симферополем. Предоставленный под объект земельный участок не подошел для детского учреждения, и пока власти нашли новый прошло время. По проекту детсад должен быть введен в эксплуатацию до конца 2021 года.

Всего на данный момент в Крыму из 478 строящихся объектов по ФЦП и региональной инвестиционной программе отстают от сроков 17.

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ИСТОЧНИК KP.RU