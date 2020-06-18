Для жителей Крыма прокуратура открыла три «горячие линии»
Прокуратура Крыма организовала для граждан работу «горячих линий» по вопросам защиты трудовых прав граждан, соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и защиты прав потребителей.
Как сообщили КП-Крым в Прокуратуре Киевского района Симферополя, по вопросам защиты трудовых прав граждан можно обращаться 23 июня с 9.00 до 18.00 по телефону (3652)550-361.
По вопросам соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере нужно звонить на «горячую линию» 24 июня с 9.00 до 18.00 по телефону (3652)550-343.
А вот по вопросам защиты прав потребителей при ценообразовании на продукты питания и лекарства следует звонить 25 июня с 9.00 до 18.00 по телефону (3652)550-328.
Прокуратурой Киевского района «горячие линии» будут проведены в указанные даты по телефону (3652)270-528.
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ИСТОЧНИК KP.RU