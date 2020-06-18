Для жителей Крыма прокуратура открыла три «горячие линии»

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:13:58+03:00

Граждан просят звонить в прокуратуру в назначенные даты.

Обращаться со своими вопросами нужно с 9.00 до 18.00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Крыма организовала для граждан работу «горячих линий» по вопросам защиты трудовых прав граждан, соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и защиты прав потребителей.

Как сообщили КП-Крым в Прокуратуре Киевского района Симферополя, по вопросам защиты трудовых прав граждан можно обращаться 23 июня с 9.00 до 18.00 по телефону (3652)550-361.

По вопросам соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере нужно звонить на «горячую линию» 24 июня с 9.00 до 18.00 по телефону (3652)550-343.

А вот по вопросам защиты прав потребителей при ценообразовании на продукты питания и лекарства следует звонить 25 июня с 9.00 до 18.00 по телефону (3652)550-328.

Прокуратурой Киевского района «горячие линии» будут проведены в указанные даты по телефону (3652)270-528.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU