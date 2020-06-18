2020-06-18T17:05:38+03:00
Происшествия

Адвокату из Крыма грозит до 6 лет тюрьмы за взятку

От посредника он получил деньги, которые собирался оставить себе
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Адвоката обвиняют в мошенничестве: от посредника вечером 25 марта 2020 года он получил 500 тысяч рублей. Фото: официальный сайт Следкома Крыма.Адвоката обвиняют в мошенничестве: от посредника вечером 25 марта 2020 года он получил 500 тысяч рублей. Фото: официальный сайт Следкома Крыма.
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Уголовное дело адвоката из адвокатской палаты Крыма отправили в суд, сообщили в пресс-службе Следкома по РК.

Адвоката обвиняют в мошенничестве: от посредника вечером 25 марта он получил 500 тысяч рублей. Эти деньги, по словам подозреваемого, были взяткой для сотрудников правоохранительных органов. Она должна была помочь смягчить наказание для клиента.

Но адвокат не собирался отдавать деньги, он решил присвоить взятку себе.

Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю лично взялся за дело, поскольку подозреваемый был из тех лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства.

Уголовное дело закрыли и направили в суд. Адвокату грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в особо крупном размере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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