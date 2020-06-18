На Крым обрушилась непогода: В Евпатории гром, град и ливень

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:28:38+03:00

Нелетняя погода сегодня в Евпатории. Фото: Евпатория Подслушано и Подсмотрено/VK

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Детский здравница - город Евпаторию - находится под властью непогоды. Пользователей соцсети капризы природы не напугали, они запечатлели моменты разбушевавшейся стихии на мобильные телефоны и разместили фото и видео в пабликах.

Евпаторию 18 июня затопил сильный ливень .Видео: Евпатория Подслушано и Подсмотрено/VK

По улице текут бурные мутные потоки воды - целая горная река. Пользователи после просмотра этого короткого ролика тут же выдали вполне логичную реплику: «Вот вам и ливневка!»

В Евпатории идет сильный град .Видео: Евпатория Подслушано и Подсмотрено/VK

Следующее видео сопровождает лаконичный пост: «На улице Эскадронной град! У кого еще?»

Два в одном - «ливень+град» - вещь малоприятная для кузова легковых автомобилей. Целый «табун» железных коней ищет спасения от ненастья под кроной большого дерева.

В комментариях тут же появился снимок АЗС, которая приютила на время непогоды несколько машин.

Фото: Алексей Бондаренко/ Евпатория Подслушано и Подсмотрено/VK

- Сказка «Теремок» по-евпаторийски, - так назвал автор свое фото.

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ИСТОЧНИК KP.RU