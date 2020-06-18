2020-06-18T17:02:56+03:00
Общество

В Крыму проходит антинаркотическая операция «Мак – 2020»

В рамках операции ищут и уничтожают незаконные посевы и очаги наркотических растений
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Во время этого мероприятия также будут проводить беседы с крымчанами о том, почему эти растения нельзя выращивать и что грозит за нарушение закона.Во время этого мероприятия также будут проводить беседы с крымчанами о том, почему эти растения нельзя выращивать и что грозит за нарушение закона.Фото: Михаил ПАТЛИС
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В Крыму запустили оперативно-профилактическую операцию «Мак – 2020», цель которой найти и уничтожить незаконные посевы и средоточие наркотических растений.

Во время мероприятия также будут проводить беседы с крымчанами о том, почему эти растения нельзя выращивать и что грозит за нарушение закона, пишет Крымская газета.

А с информацией о торговле наркотиками или местах выращивания мака, конопли и других наркотических растений стоит обращаться по телефонам: (3652)734-613 или 102.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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