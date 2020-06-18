В Крыму проходит антинаркотическая операция «Мак – 2020»
В Крыму запустили оперативно-профилактическую операцию «Мак – 2020», цель которой найти и уничтожить незаконные посевы и средоточие наркотических растений.
Во время мероприятия также будут проводить беседы с крымчанами о том, почему эти растения нельзя выращивать и что грозит за нарушение закона, пишет Крымская газета.
А с информацией о торговле наркотиками или местах выращивания мака, конопли и других наркотических растений стоит обращаться по телефонам: (3652)734-613 или 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU