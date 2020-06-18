2020-06-18T16:58:57+03:00
Экономика

Севастополь - территория особого порядка

Эксперт рассказал о новом законе для города-героя
Никита ПОЛЬКО
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Большая морская улица в Севастополе.Большая морская улица в Севастополе.Фото: Юрий ЮГАНСОН
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Проект федерального закона об особом порядке государственных и муниципальных закупок в Севастополе на ближайшие три года был принят в апреле этого года.

О том, что это за порядок и что от него ждать жителям города, мы поговорили с экспертом в области дорожного строительства – Васякиным Валерием Павловичем.

– Валерий Павлович, в недавнем нашем разговоре, о том станет ли закон об особом о порядке панацеей для Севастополя в области госзакупок и исполнения ФЦП, вы ответили, что закон будет способствовать более оперативному проведению процедуры закупок, заключению государственных и муниципальных контрактов и более качественной их реализации.

Поясните для непосвящённых, кто же будет допущен к особой процедуре госзакупок?

– Тут все довольно просто. Части 66 и 67 ст. 112 поправок к 44-ФЗ, введенные Госдумой в апреле этого года (107-ФЗ) прямо указывают, что «заказчиками являются уполномоченные органы для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

– То есть коммерческие заказчики этим законом не предусматриваются?

– Не предусматривается. Закон регулирует деятельность государственных и муниципальных органов.

– Получается, что государство у нас опять в выигрышном положении по отношению к коммерсантам?

– Не совсем так. В данном случае и государство, и частный бизнес выступают как равные партнеры. Только власти являются «заказчиком», а бизнес «подрядчиком».

– Не получится так, что поставщики и подрядчики станут «карманными», работая не на регион, а на карман чиновников?

– Не думаю. Во-первых, именно к применению «особого порядка» будет очень пристальное внимание контролирующих и надзорных органов. Во-вторых, способ определения поставщика утверждается лично губернатором. Он несет конечную ответственность за исполнение, это сводит коррупционный риск практически к нулю.

– А какие действия необходимо выполнить заказчикам города Севастополь для применения «особого порядка»?

– Для применения порядка необходимо направить на имя губернатора города Севастополь определенную информацию и некоторые документы. Но самое главное, если заказчик хочет осуществить закупку у единственного поставщика, то он должен четко аргументировать способ определения поставщика и серьёзное обоснование такого выбора.

– И далее? Ждать у моря погоды? Губернаторы – люди занятые….

– Заявление будет рассматривать Комиссия по выбору способа определения поставщика. Она даёт свои рекомендации губернатору, и тот уже принимает решение.

– Как это решение оформляется и долго ли его ждать?

– Не думаю, что ждать придется долго, и наверняка в этом случае будет действовать общий порядок рассмотрения заявлений в органах исполнительной власти. По результатам рассмотрения информации и документов, направленных заказчиком губернатору города Севастополь, издается распоряжение губернатора об определении единственного поставщика. И там указывается предмет контракта, сроки и т.д.

– А что будет делать заказчик, если получит отказ?

– В случае отказа губернатора в принятии решения о применении особого порядка, заказчик осуществляет закупку в порядке, установленном 44-ФЗ.

Справка КП

Валерий Васякин.

Валерий Васякин.

Валерий Васякин родился 29.11.1964. В 1990 году окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт водного транспорта по специальности «Механизация портовых перегрузочных работ» и получил квалификацию инженер-механик. С тех пор практически непрерывно работал в дорожном хозяйстве. С 2010 по 2019 гг. занимал руководящие должности в дорожной отрасли. С 2017 по 2018 гг. был советником в Государственном комитете дорожного хозяйства Республики Крым, а затем занимал должность директора в ГБУ «Севастопольский автодор». Увлекается историей и краеведением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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