В Предгорном районе нашли новорожденного ребенка с многочисленными ножевыми ранами

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:07:02+03:00

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На берегу реки Подкумок станицы Ессентукской Предгорного района 16 июня нашли мертвую новорожденную девочку, сообщает КП-Ставрополь.

На всем тело малютки были многочисленные ножевые ранения. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства. Под подозрением мать ребенка.

Сейчас женщину объявили в розыск. Те, кто что-то знает о матери ребенка или о том, что произошло, сообщите по телефонам: 8 (87961) 5-06-90, 8 (87961) 5-11-37, 5-04-02, 02 (112).

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ИСТОЧНИК KP.RU