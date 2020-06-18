В Предгорном районе нашли новорожденного ребенка с многочисленными ножевыми ранами
На берегу реки Подкумок станицы Ессентукской Предгорного района 16 июня нашли мертвую новорожденную девочку, сообщает КП-Ставрополь.
На всем тело малютки были многочисленные ножевые ранения. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства. Под подозрением мать ребенка.
Сейчас женщину объявили в розыск. Те, кто что-то знает о матери ребенка или о том, что произошло, сообщите по телефонам: 8 (87961) 5-06-90, 8 (87961) 5-11-37, 5-04-02, 02 (112).
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU