Подарок на 8 марта принес дагестанской семье миллион рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:40:46+03:00

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Дагестанский водитель на праздник удивил жену лотерейными билетами. Подарок оказался удачным – спустя пару дней пара выиграла миллион, сообщает КП-Ставрополь.

В Международный женский день Фажрудин Эмиргамзаев решил вместо цветов и игрушек подарить жене несколько наборов лотерейных билетов. Но про розыгрыш пара забыла спустя пару дней, и лишь даритель проверял удачу.

Когда мужчина увидел сумму выигрыша, радость сразу же разделил с женой. Семье удалось заработать на лотерее 1,1 миллиона рублей. По словам Фажрудин Эмиргамзаев, деньги они планируют потратить на квартиру.

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ИСТОЧНИК KP.RU