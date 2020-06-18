2020-06-18T17:40:46+03:00
Общество

Подарок на 8 марта принес дагестанской семье миллион рублей

Фажрудин Эмиргамзаев вместо цветов жене подарил набор лотерейных билетов
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Дагестанский водитель на праздник удивил жену лотерейными билетами. Подарок оказался удачным – спустя пару дней пара выиграла миллион, сообщает КП-Ставрополь.

В Международный женский день Фажрудин Эмиргамзаев решил вместо цветов и игрушек подарить жене несколько наборов лотерейных билетов. Но про розыгрыш пара забыла спустя пару дней, и лишь даритель проверял удачу.

Когда мужчина увидел сумму выигрыша, радость сразу же разделил с женой. Семье удалось заработать на лотерее 1,1 миллиона рублей. По словам Фажрудин Эмиргамзаев, деньги они планируют потратить на квартиру.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подарок на 8 марта принес дагестанской семье миллион рублей
На Крым обрушилась непогода: В Евпатории гром, град и ливень
В Предгорном районе нашли новорожденного ребенка с многочисленными ножевыми ранами
В Крыму проходит антинаркотическая операция «Мак – 2020»
Севастополь - территория особого порядка
Адвокату из Крыма грозит до 6 лет тюрьмы за взятку
Для жителей Крыма прокуратура открыла три «горячие линии»
Аксенов настаивает на сокращении сроков строительства типовых детсадов
В Симферополе создадут департамент архитектуры без архитектора
Крымчанка, избившая сотрудника полиции за замечание, получила год условно
В Крыму военнослужащие обокрали и избили мужчину
В горсовете Симферополя согласовали место для памятника Амет-Хану Султану
В Симферополе после долгого ремонта открылась поликлиника №3
В Новофедоровке мужчина насмерть спрыгнул с пирса в море
Центральные улицы Симферополя снова перекроют 18 и 20 июня
Школьников Крыма пригласили на бал в «Доме Айвазовского»
В Крыму две новых смерти от коронавируса
В Крыму изолированы 45 моряков, прибывших из загранплавания
В Крыму впервые с начала периода не зафиксировано новых больных коронавирусом
В Крыму отменили штрафы за нарушение масочного режима
Аэропорт «Симферополь» украсили огромным портретом Айвазовского
В Бахчисарайском районе из выгребной ямы автокраном достали корову
Украина возобновила пешеходное сообщение на границе с РФ
Погода в Крыму на 18 июня: дожди и тепло до +30
В Симферополе и Севастополе 18 июня частично отключат электричество
В Крыму ближайшие три дня сохраняется штормовое предупреждение
В Сочи отцом будущего ребенка 15-летней матери станет ее родной брат