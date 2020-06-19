2020-06-18T18:30:26+03:00
Общество

В ледовой школе Ильи Авербуха в Симферополе построили зону для хореографии

Оборудование для занятий подарил артист балета Гедиминас Таранда
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба школы "Наследие"Фото: пресс-служба школы "Наследие"
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В ледовом комплексе зимних видов спорта «Наследие» фигуриста Ильи Авербуха постелили износостойкое сценическое покрытие и установили хореографический станок.

Как сообщили в пресс-службе школы, оборудование для занятий хореографией подарил артист балета и заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда.

Рабочие также укрепили часть стены модульного сооружения ледового комплекса длиной 16 метров, на которую повесили зеркала.

Гедиминас Таранда отмечает, что станок - это неотъемлемая часть оборудования для тренировок фигуристов. Занятия помогают разработать выворотность, сделать хорошую растяжку.

- Я очень жду нашей встречи в Крыму и с удовольствием проведу мастер-класс у балетного станка в школе зимних видов спорта «Наследие» для всех желающих, - рассказал о планах артист балета.

Напомним, ледовый шатер в Симферополе появился зимой 2019 года. Его перевезли из Ялты, где летом фигуристы выступали с ледовым шоу «Ромео и Джульетта».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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