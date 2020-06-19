В продлении санкции ЕС против Крыма Аксенов увидел хороший знак
Глава Крыма Сергей Аксенов не упустил возможности прокомментировать на своей странице вв ВКонтакте продление Евросоюзом санкций. По его словам, ограничительные меры только усилили Крым и сделали его самостоятельным.
- Очередное их продление - лишь дань «традиции», ведь по факту ничего другого они сделать не могут. Лживые обвинения, подлые подстрекательства и безрассудные санкции - вот весь «арсенал» внешнеполитических инструментов Евросоюза, - подчеркнул Аксенов.
Он считает, что крымский вопрос для Запада - неплохая возможность рассредоточить общественное внимание и скрыть собственные проблемы. Аксенов отметил, что в Крыму даже в условиях санкций смогли успешно реализоваться инфраструктурные объекты.
- Безусловно, их отсутствие создало бы для Крыма более благоприятные условия для экономического развития, в частности, для привлечения инвестиций. Но это не прямой ущерб, а скорее утраченная возможность, которую мы компенсируем другими доступными способами, - подытожил глава региона.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU