В продлении санкции ЕС против Крыма Аксенов увидел хороший знак

19 Июнь 2020 2020-06-18T18:33:43+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов не упустил возможности прокомментировать на своей странице вв ВКонтакте продление Евросоюзом санкций. По его словам, ограничительные меры только усилили Крым и сделали его самостоятельным.

- Очередное их продление - лишь дань «традиции», ведь по факту ничего другого они сделать не могут. Лживые обвинения, подлые подстрекательства и безрассудные санкции - вот весь «арсенал» внешнеполитических инструментов Евросоюза, - подчеркнул Аксенов.

Он считает, что крымский вопрос для Запада - неплохая возможность рассредоточить общественное внимание и скрыть собственные проблемы. Аксенов отметил, что в Крыму даже в условиях санкций смогли успешно реализоваться инфраструктурные объекты.

- Безусловно, их отсутствие создало бы для Крыма более благоприятные условия для экономического развития, в частности, для привлечения инвестиций. Но это не прямой ущерб, а скорее утраченная возможность, которую мы компенсируем другими доступными способами, - подытожил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU