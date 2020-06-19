2020-06-18T18:33:43+03:00
Политика

В продлении санкции ЕС против Крыма Аксенов увидел хороший знак

Вводя ограничительные меры против РФ, Запад стремиться скрыть свои проблемы
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Ограничительные меры усилили Крым, сделали его самостоятельным. Фото: Сергей Аксенов / ВконтактеОграничительные меры усилили Крым, сделали его самостоятельным. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов не упустил возможности прокомментировать на своей странице вв ВКонтакте продление Евросоюзом санкций. По его словам, ограничительные меры только усилили Крым и сделали его самостоятельным.

- Очередное их продление - лишь дань «традиции», ведь по факту ничего другого они сделать не могут. Лживые обвинения, подлые подстрекательства и безрассудные санкции - вот весь «арсенал» внешнеполитических инструментов Евросоюза, - подчеркнул Аксенов.

Он считает, что крымский вопрос для Запада - неплохая возможность рассредоточить общественное внимание и скрыть собственные проблемы. Аксенов отметил, что в Крыму даже в условиях санкций смогли успешно реализоваться инфраструктурные объекты.

- Безусловно, их отсутствие создало бы для Крыма более благоприятные условия для экономического развития, в частности, для привлечения инвестиций. Но это не прямой ущерб, а скорее утраченная возможность, которую мы компенсируем другими доступными способами, - подытожил глава региона.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Билайн» оправдался за повышение цен на роуминг в Крыму
В Крыму за сутки под медицинское наблюдение попали 340 человек
В Крыму за сутки 15 новых больных коронавирусом
Крым стал лидером внутреннего экотуризма
В продлении санкции ЕС против Крыма Аксенов увидел хороший знак
Житель Запорожья переплыл через Сиваш, чтобы добраться в Крым
В ледовой школе Ильи Авербуха в Симферополе построили зону для хореографии
В Симферополе и Севастополе 19 июня частично отключат электричество
Погода в Крыму на 19 июня: дождь и тепло до +30
В Ленинском районе Крыма попавшая в дерево молния вызвала лесной пожар
Подарок на 8 марта принес дагестанской семье миллион рублей
На Крым обрушилась непогода: В Евпатории гром, град и ливень
В Предгорном районе нашли новорожденного ребенка с многочисленными ножевыми ранами
В Крыму проходит антинаркотическая операция «Мак – 2020»
Севастополь - территория особого порядка
Адвокату из Крыма грозит до 6 лет тюрьмы за взятку
Для жителей Крыма прокуратура открыла три «горячие линии»