В Ленинском районе Крыма попавшая в дерево молния вызвала лесной пожар

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:39:53+03:00

Возгорание началось из-за молнии, попавшей в крымскую сосну. Фото: официальный сайт Министерства экологии и природных ресурсов РК.

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В Ленинском районе на территории участкового лесничества потушили пожар, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Возгорание началось из-за молнии, попавшей в крымскую сосну. Площадь пожара составила 0,1416 гектар. Тушили огонь сотрудники пожарно-химической станции первого типа Ленинского производственного участка ГАУ РК «Старокрымское ЛОХ».

В ведомстве напомнили, что с 10 апреля 2020 года ввели противопожарный режим, во время которого крымчанам запрещается устраивать пикники в лесу, а также въезжать в лесные массивы на машине.

О лесных пожарах стоит незамедлительно сообщать либо в региональную диспетчерскую службу Минприроды Крыма по телефонам: (3652) 44-28-12, +7 978 0000192; либо в МЧС России по РК по номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU