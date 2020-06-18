В Ленинском районе Крыма попавшая в дерево молния вызвала лесной пожар
В Ленинском районе на территории участкового лесничества потушили пожар, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Возгорание началось из-за молнии, попавшей в крымскую сосну. Площадь пожара составила 0,1416 гектар. Тушили огонь сотрудники пожарно-химической станции первого типа Ленинского производственного участка ГАУ РК «Старокрымское ЛОХ».
В ведомстве напомнили, что с 10 апреля 2020 года ввели противопожарный режим, во время которого крымчанам запрещается устраивать пикники в лесу, а также въезжать в лесные массивы на машине.
О лесных пожарах стоит незамедлительно сообщать либо в региональную диспетчерскую службу Минприроды Крыма по телефонам: (3652) 44-28-12, +7 978 0000192; либо в МЧС России по РК по номеру 112.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU