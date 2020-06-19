Погода в Крыму на 19 июня: дождь и тепло до +30

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:15:04+03:00

На Южном берегу Крыма переменная облачность Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове действует штормовое предупреждение

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19 июня на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, актуально и штормовое предупреждение.

Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 21°, Ялте 22°, в Севастополе 21-22°, Евпатории 22° и Черноморском 22°.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем 28-30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, днем временами сильные ливни, грозы. Ветер северо-восточный до 25 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.

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ИСТОЧНИК KP.RU