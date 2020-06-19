В Симферополе и Севастополе 19 июня частично отключат электричество
19 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на электролиниях возникнут перебои со светом.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
Каменский массив, садовые товарищества: «Консервщик», «Дорожник», «Дзержинец», «Снежинка», «Механизатор», «Строитель»;
пер. Монтажный, 2
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.30 до 12.00
ул. Гавена, 2;
ул. Надежды Островской, 9-19 (нечет), 10-А, 10, 12, 14-а, 14;
пр. Гагарина, 22-А, 20
с 9.00 до 17.00
ул. Челюскинцев, 86-А, 38-94 (чет.);
Екатерининская миля;
ул. Циолковского, 1;
ул. Богданова, 1
Проспект Генерала Острякова, 210-216
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ИСТОЧНИК KP.RU