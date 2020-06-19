2020-06-19T08:02:02+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 19 июня частично отключат электричество

Энергетики Крымского полуострова приводят в порядок оборудование
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Свет пропадет на несколько часов.Свет пропадет на несколько часов.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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19 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на электролиниях возникнут перебои со светом.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Каменский массив, садовые товарищества: «Консервщик», «Дорожник», «Дзержинец», «Снежинка», «Механизатор», «Строитель»;

пер. Монтажный, 2

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 12.00

ул. Гавена, 2;

ул. Надежды Островской, 9-19 (нечет), 10-А, 10, 12, 14-а, 14;

пр. Гагарина, 22-А, 20

с 9.00 до 17.00

ул. Челюскинцев, 86-А, 38-94 (чет.);

Екатерининская миля;

ул. Циолковского, 1;

ул. Богданова, 1

Проспект Генерала Острякова, 210-216

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ИСТОЧНИК KP.RU

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