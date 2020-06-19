2020-06-19T09:24:43+03:00
Общество

Житель Запорожья переплыл через Сиваш, чтобы добраться в Крым

Нарушителя задержали пограничники
Анна КИРИЕНКО
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Житель Запорожья решил пройти мимо пунтков пропускаЖитель Запорожья решил пройти мимо пунтков пропуска
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Крымские пограничники выявили нарушителя государственной границы. Мужчина предпринял попытку попасть из Украины в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска.

- В ходе опроса выяснилось, что нарушитель является гражданином Украины 1987 года рождения, уроженцем города Запорожье, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК. - Не будучи обнаруженным украинскими пограничниками, переправившись через залив Сиваш, мужчина вышел на российскую территорию, где был задержан пограничным нарядом.

При нем обнаружена ID карта гражданина Украины. Нарушитель пояснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья.

С целью выяснения всех обстоятельств гражданин задержан на 48 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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