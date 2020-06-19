2020-06-19T09:53:48+03:00
Туризм

Крым стал лидером внутреннего экотуризма

Полуостров выбрали треть туристов для путешествий с рюкзаками
Анна КИРИЕНКО
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Крым возглавил топ-10 мест для экологического туризмаКрым возглавил топ-10 мест для экологического туризмаФото: Анна КИРИЕНКО
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Экологический туризм станет более востребованным после пандемии коронавируса. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил топ-10 самых популярных направлений в этом году для экологического туризма.

Согласно опросу, большинство экотуристов (30,25%) поедут в Крым. На втором месте — Карелия (20,37%). Замыкает тройку лидеров Байкал (18,52%). Также 11,73% россиян выбирают экологический туризм в Краснодарском крае.

Также в этом году туристы пройдут экологические маршруты на Северном Кавказе (8,02%), в Калининградской области (6,79%), а также в Ленинградской области, Башкирии и Приморском крае (по 1,23%) и в Татарстане (0,62%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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