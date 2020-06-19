В Крыму за сутки 15 новых больных коронавирусом
В Крыму за сутки выявлено 15 новых больных коронавирусом. Больше всего подтвержденных случаев в Евпатории.
- Девять случаев в городе Евпатория, - сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Это очаг в Евпаторийской городской больнице - 7 пациентов и 2 сотрудника этой больницы.
Ранее Роспортебнадзор сообщал о 34 подтвержденных случаях covid-19 в горбольнице Евпатории. Таким образом, общее число инфицированных достигло 43, из них 12 медработников и 31 пациент. Под обсерваторы закрыты четыре отделения: терапевтическое, кардиологическое, хирургическое и реанимационное.
Всего с начала периода в Крыму зарегистрировано 590 случаев covid-19.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму»