В Крыму за сутки под медицинское наблюдение попали 340 человек
В Крыму за сутки под медицинское наблюдение с риском заражения коронавирусом попали 340 человек. Всего наблюдаются 3068 человек.
- Из них под динамическим наблюдением на дому находятся 1870 человек, в стационарах 293, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - Еще 905 изолированы в обсерваторы.
Лечение от коронавирусной инфекции продолжают 180 человек, из них 9 в тяжелом состоянии. Выписано 392 пациента, в том числе 3 за последние сутки.
С пневмонией госпитализированы 198 больных, из них 12 тяжелые.
Всего с начала периода в Крыму зарегистрировано 590 случаев covid-19. Умерли 20 больных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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