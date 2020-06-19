В Крыму за сутки под медицинское наблюдение попали 340 человек

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:32:54+03:00

Больше 3 тысяч человек в Крыму находятся под риском заражения Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Крыму за сутки под медицинское наблюдение с риском заражения коронавирусом попали 340 человек. Всего наблюдаются 3068 человек.

- Из них под динамическим наблюдением на дому находятся 1870 человек, в стационарах 293, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - Еще 905 изолированы в обсерваторы.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают 180 человек, из них 9 в тяжелом состоянии. Выписано 392 пациента, в том числе 3 за последние сутки.

С пневмонией госпитализированы 198 больных, из них 12 тяжелые.

Всего с начала периода в Крыму зарегистрировано 590 случаев covid-19. Умерли 20 больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU